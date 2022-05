Scholl, la sandale ringarde devient le must-have de l'été.

Ganni, la marque que les modeuses s'arrachent depuis plusieurs années, se met au service de l'une des chaussures les plus confortables de tous les temps : la sandale Scholl. Et c'est plus précisément le modèle le plus emblématique de la griffe, la Pescura, qui a été réinterprété à coups d'imprimés modernes avec des fleurs, des carreaux et le monogramme de la marque de luxe danoise dans une palette inspirée des Sixties en clin d'œil à l'histoire de Scholl.

Le fruit de ce partenariat sentait déjà le succès à plein nez mais les deux marques ont ajouté un ultime ingrédient pour laisser leurs concurrents sur le carreau : l'éco-responsabilité. Fabriquées en Italie, les sandales ont été confectionnées à partir de coton organique et de polyester recyclé tandis que la légendaire semelle est, elle, en bois certifié. Et le résultat risque d'en faire craquer plus d'une. Disponible chez Ganni, comme chez Scholl, les mules laissent penser qu'on risque fort d'entendre claquer de la sandale tout l'été.