Schitt’s Creek : qui sont les acteurs et actrices de la série évènement ?

Annie Murphy est une actrice et productrice originaire d’Ottawa. Après plusieurs années d’études dans le monde du cinéma, elle fait ses valises direction Los Angeles pour débuter sa carrière d'actrice.

Elle débute en 2007 en obtenant un rôle dans la série The Business. Quelques années plus tard, elle commence à se faire un nom et apparaît dans plusieurs séries TV américaines à succès comme The Beautiful Life ou Against The Wall. Son rôle dans Beauty and The Beast a particulièrement marqué le public et la critique.