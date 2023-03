Schitt’s Creek : quatre raisons de regarder absolument la série phénomène

Schitt’s Creek suit le quotidien d’une famille insupportablement riche, les Rose. Dans le pilote de la série, celle-ci apprend qu’ils ont perdu toute leur fortune. La seule possession qui leur reste, est un petit village de rednecks baptisé Schitt’s Creek, acheté des années auparavant par le père de la famille pour faire une blague.

Ils doivent se rabattre sur ce patelin terriblement médiocre. Il y a cette expression américaine très méchante pour décrire le New Jersey : 'the armpit of the USA' (l’aisselle des États-Unis). Schitt’s Creek ne se situe pas dans le New Jersey, mais cela ressemble à l’idée qu’on se fait d’une aisselle : la famille se frotte aux locaux, logée dans le motel pourri de la petite ville.

Les personnages sont aussi savoureux. Il y a le père, qui tente d’éponger sa honte en jouant au pater familias. Il y a la mère, à la fois extrêmement snob et pragmatique. Et les deux enfants, blasés et hautains, mais avec une petite touche d’intelligence qui montre qu’ils en ont conscience, ce qui les rend sympathiques, et même très attachants. En résumé, Schitt’s Creek c’est : les riches chez les péquenauds.