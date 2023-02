"Schitt's Creek" : la sitcom déjantée et touchante en 10 répliques déjà cultes

Pour fêter l'arrivée de Schitt's Creek sur Tipik, on vous propose 10 de nos répliques préférées de toute la série ! Les 3 premiers épisodes de la saison 1 seront diffusés le dimanche 19 février à partir de 22h15 (juste après Drag Race).

C'est quoi, Schitt's Creek ? Tout simplement LE meilleur remède à la morosité générale du moment ! C'est une sitcom canadienne délirante qui raconte comment une famille de milliardaires essaye de remonter la pente après avoir tout perdu. Ils viennent habiter la petite bourgade de Schitt's Creek, achetée à l'époque pour une blague.

Durant près de 6 saisons, Schitt's Creek, c'est avant tout des énormes fous rires, beaucoup de bienveillance, des acteurs et actrices au top de leur forme comique et des répliques bien senties qui fusent en permanence. C'est pourquoi on a eu envie de choisir (très subjectivement) dix citations qui représentent parfaitement ces personnages plus fous les uns que les autres.