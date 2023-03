"Schitt’s Creek" : la série canadienne hilarante à voir maintenant sur Tipik et Auvio

Au vu de la météo morose, la meilleure décision que vous pourrez prendre est de vous jeter sur cette série canadienne solaire et complètement déjantée ! Bonne nouvelle : Schitt’s Creek est en ce moment diffusée tous les dimanches soirs (après Drag Race) sur Tipik. Et pour les plus impatient.e.s d’entre vous, l’intégralité de la série est dispo en version multilingue sur Auvio.

La série raconte les déboires de la riche famille Rose qui, se retrouvant ruinée, est contrainte de s’installer dans la petite ville de Schitt’s Creek achetée à l’époque comme une blague à cause de son nom. Le magnat de la vidéo Johnny Rose, sa femme Moira actrice de feuilleton, et leurs deux enfants : l’hipster David et leur fille mondaine Alexis devront s’adapter à cette nouvelle vie sans argent et comprendre ce que signifie être une famille.

Créée par le duo père-fils Eugene et Dan Levy, Schitt’s Creek est une de ces sitcoms qui deviennent une obsession en un clin d’œil. Comme Modern Family, The Office ou Community, son format court est idéal pour se taper un fou rire entre deux tâches bien moins fun.

Dans Schitt’s Creek, les vannes fusent et les situations grotesques se succèdent. Le choc des cultures entre la famille bourgeoise et les villageois au charme brut crée des scènes particulièrement savoureuses. Tout ça, c’est surtout grâce au casting parfait qui compose cette famille délirante : Eugene et Dan Levy, père et fils à l’écran et dans la vie, sont tout simplement tordants. Catherine O’Hara (la maman de Maman j’ai raté l’avion !) et Annie Murphy jouent de façon brillante la mère et la fille, des personnages qu’on apprend vite à adorer.