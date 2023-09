Schild & Vrienden : le report du procès pourrait durer plusieurs mois, estiment les parties

Alors que le procès Schild & Vrienden, jugeant plusieurs participants du groupe éponyme pour racisme et négationnisme notamment, a été ajourné mardi matin à son ouverture, les parties s'attendent à ce que ce report dure plusieurs mois. La justice devra en effet relancer des assignations à comparaître et de nouvelles conclusions seront déposées. En outre, si le président du tribunal Jan Van den Berghe, contesté par la défense, reste en poste, une autre demande en récusation pourrait encore intervenir.

Le tribunal correctionnel de Gand a reporté mardi l'affaire Schild & Vrienden sine die, car la défense de l'ex-député d'extrême droite Dries Van Langenhove, prévenu dans ce dossier, met en doute l'impartialité du président du tribunal et demande sa récusation. "Ce n'est pas à un avocat de juger de l'attribution d'une affaire à un tribunal", a réagi Me Abderrahim Lahlali, l'avocat de Jihad Van Puymbroeck, personnalité en vue de la diversité en Flandre qui s'est constituée partie civile. Mme Van Puymbroeck avait elle-même introduit une demande de récusation visant le juge car elle avait prévu de se marier à l'étranger, ce 12 septembre. Toutefois, la cour d'appel de Gand avait rejeté la requête, soulignant que "la crainte d'un traitement partial du dossier par le refus de fixer un autre jour d'audience n'(était) pas justifiée objectivement".

Avant l'audience, Dries Van Langenhove avait annoncé dans une vidéo diffusée sur son propre canal médiatique qu'il souhaitait présenter mardi des éléments prouvant qu'il y aurait eu des "manipulations" dans l'attribution du poste de président du tribunal.

Pour Me Lahlali, il s'agit plutôt d'une manœuvre stratégique à neuf mois des élections. Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête après un reportage diffusé par la VRT le 5 septembre 2018, divulguant des conversations racistes, sexistes et antisémites de Schild & Vrienden, une organisation extrémiste fondée par Dries Van Langenhove. L'affaire avait fait grand bruit, le Vlaams Belang proposant à Dries Van Langenhove une place comme indépendant sur sa liste à la Chambre des députés. En juin 2019, à peine élu, le député d'extrême droite avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. La Chambre avait levé l'immunité parlementaire de l'élu flamand, avant que ce dernier ne mette un terme à son mandat à un an du prochain scrutin.

Le jeune politicien continue d'affirmer qu'il veut un procès, malgré les questions de procédure soulevées par son avocat.