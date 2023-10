Schild & Vrienden : l’avocat de l’ex-député Dries Van Langenhove dépose une demande de récusation contre trois juges

Hans Rieder, l’avocat de Dries Van Langenhove, a déposé une demande de récusation contre les trois juges du tribunal correctionnel de Gand dans l’affaire Schild & Vrienden, a-t-on appris mardi. Cette nouvelle procédure de la défense va entraîner un nouveau report dans le traitement du dossier.

L’ex-député d’extrême droite, Dries Van Langenhove, et six autres prévenus appartenant à l’organisation nationaliste flamande Schild & Vrienden, doivent, entre autres, répondre de violations de la loi contre le racisme et de la législation sur le négationnisme.

L’instruction fut ouverte après la diffusion, le 5 septembre 2018, d’un reportage de la VRT dévoilant l’existence de groupes de conversation fermés créés par Schild & Vrienden où ses membres s’échangeaient des messages racistes, antisémites et glorifiant la violence.