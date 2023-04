Schaerbeek : Vincent Vanhalewyn sera la tête de liste Ecolo-Groen pour les élections communales 2024

En coulisses, d’aucuns prêtent pourtant de très sérieuses ambitions à Vincent Vanhalewyn, surtout dans le contexte politique actuel avec une majorité (15 sièges pour la LB, 10 pour Ecolo-Groen sur 47) déstabilisée, minée par des dossiers qui creusent de plus en plus l’écart entre les deux formations au pouvoir. On pense à la mise en place fortement contestée et suspendue du plan de mobilité Good Move dans les quartiers Pavillon/Stephenson, l’annulation partielle du plan de stationnement par le Conseil d’Etat, le devenir de la friche Josaphat, les absences répétées de quorum lors des conseils communaux… Autant de couacs dénoncés et récupérés par l’opposition (PS, PTB, MR, Les Engagés, le libéral indépendant Georges Verzin…).

Sans oublier : la plainte déposée en mai 2022 par l’échevine Ecolo Sihame Haddioui contre son collègue DéFI Michel De Herde, pour atteinte à la pudeur et propos sexistes et les récentes critiques du président de DéFI Schaerbeek concernant les sorties médiatiques de l’échevine.

Si Vincent Halewyn, successeur d’Isabelle Durant à la tête des Verts, parvient à décrocher le mayorat schaerbeekois en 2024, il deviendrait le premier bourgmestre Ecolo d’une commune de plus de 100.000 habitants en Région bruxelloise et dans le pays. Il renverserait également le long mayorat de Bernard Clerfayt (DéFI) en place depuis près d’un quart de siècle.

Reste à savoir avec quel partenaire de majorité (DéFi ? PS ?). Et avec quelle équipe ? Sihame Haddioui, Thomas Eraly et Adelheid Byttebier rempileront-ils ? Quelles places sur la liste pour la secrétaire d'Etat régionale Barbara Trachte, pour les néo-Schaerbeekois Guillaume Defossé (député fédéral) et Farida Tahar (député bruxelloise) ?

Réponse avant le scrutin qu’Ecolo semble préparer longtemps à l’avance, un et demi avant la date… Pourquoi ? Une demande de la co-présidence régionale de désigner les têtes de liste dans chaque section, dès cette année et avant les vacances d’été. Rien à voir, dit-on, avec une envie d’entrer prématurément en campagne électorale.