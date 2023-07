Schaerbeek veut son métro : une motion votée par le conseil communal

Schaerbeek veut son métro ! La prolongation du métro de la gare du Nord jusqu’à Bordet à Evere fait l’objet de débats : faut-il ou non entamer le chantier vu les surcoûts annoncés. En tout cas, à Schaerbeek, le conseil communal s’est prononcé. Une motion présentée par le PS a été adoptée à l’unanimité lundi soir par les élus qui souhaitent l’extension du métro vers Schaerbeek et donc la réalisation des cinq stations prévues : Gare du Nord, Liedts, Colignon, Verboekhoven (Cage aux Ours) et Riga.

Pour rappel, le projet piloté par Beliris (le fonds fédéral pour Bruxelles) a du plomb dans l’aile, si l’on met de côté la décision de démonter le palais du Midi pour réaliser le tunnel qui doit relier les stations Albert (Forest) à la jonction Nord. Le montant des travaux ne cesse de grimper : 1,5 milliard lors des premières estimations à 4,4 milliards aujourd’hui. Métro 3 : on arrête ou on continue ? Et si on continue, qui va payer sachant que la Région bruxelloise est en difficulté financière ?

En tout cas, "le conseil communal de Schaerbeek soutient le collège dans toutes ses démarches envers la Région, Beliris comme l’Etat fédéral afin de voir se réaliser le projet le plus qualitatif possible pour les quartiers desservis, dans le respect de l’environnement urbain et du tissu commercial notamment".