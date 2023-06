Schaerbeek : une coloc' pas comme les autres

Les quatre étudiants du supérieur qui partageront leur quotidien ont été choisis afin d’assurer une diversité de genre et d’origine socio-économique. Agés de 25 ans tout au plus, ces étudiants pourront rester au maximum trois ans dans La Coloc'. Tous les colocataires paieront 250 euros de loyer mensuel (hors frais d’énergie), un prix modique au vu du marché locatif bruxellois. Pour ce prix-là, ils disposeront chacun d’une chambre lumineuse dans un spacieux triplex fraîchement rénové, avec deux salles de bain et un vaste espace commun-cuisine au grenier. Ce projet de transition est orchestré par l’asbl Autrement Dit, un service d’accompagnement socio-économique (SASE) qui aide des mineurs en difficulté. Un intervenant de l’asbl servira d’ailleurs de "facilitateur coloc'".

L’initiative s’inspire de 'La Varappe', un projet similaire d’intégration de jeunes en difficulté lancé avec succès il y a une dizaine d’années déjà dans le quartier des Riches Claires, au centre de la capitale.