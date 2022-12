Schaerbeek : un millier de repas offerts aux demandeurs d'asile du 48 rue des Palais

Un millier de repas seront distribués aux demandeurs d'asile qui occupent le "Palais des Droits", le squat du 48 de la rue des Palais à Bruxelles, ce vendredi entre 18h et 19h. Le Délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, la cheffe Isabelle Arpin et plusieurs associations de défense des droits humains sont à la base de cette action, qu'ils annoncent le même jour via un communiqué commun.

"Malgré les déclarations du gouvernement fédéral, l'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile n'est toujours pas effectif pour plus de 2.700 personnes (chiffres Fedasil) qui dorment encore dehors ou dans des endroits insalubres et indignes. C'est notamment le cas des 1.000 personnes vivant dans l'occupation 'Palais des Droits'. Cette action a pour but de mettre en lumière et de dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles des enfants, des femmes et des hommes vivent depuis des mois suite aux manquements flagrants des autorités et à rappeler que l'aide matérielle (dont le logement et l'alimentation) est un droit fondamental bafoué tous les jours par le gouvernement fédéral", indiquent les organisateurs.

Au total, 11 associations se sont regroupées pour mener à bien cette mission. Plusieurs de leurs bénévoles se chargeront de la répartition des plats. Fedasil a commencé cette semaine à réorienter vers des centres d'accueil certaines des personnes qui logent au squat de la rue des Palais, mais les chiffres restent très limités par rapport aux centaines de personnes qui s'y trouvent. Le fédéral indique que le réseau d'accueil est saturé et argue de difficultés à recruter du personnel pour augmenter la capacité d'accueil.