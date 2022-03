Schaerbeek : seul le tram 7 aura son tunnel et sa station sous la place Meiser

"A l’origine, il était prévu de réaliser une station souterraine à trois niveaux. Ce qui est envisagé maintenant est de creuser un niveau juste pour la ligne 7", explique le cabinet de la ministre Van den Brandt. "Ce qui est réalisable plus tôt et pas dans 15 ans."

Aucun détail n’a été fourni quant au calendrier précis ni le budget mis sur la table par les différentes autorités. Ce sera sans doute annoncé au terme des études menées par Beliris.

Cela va fluidifier les flux sur la place

"C’est un élément qui va certainement fluidifier les différents flux sur la place", se réjouit en tout cas Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek. "Quand on simplifie, on permet aussi de soulager le trafic en retirant une partie du trafic en surface. Cette partie-là du projet n’a en vérité jamais été abandonnée, à l’inverse des autres parties du projet mises de côté. Je ne peux qu’encourager la Région et Beliris à avancer parce que cela fait 20 ou 30 ans que Schaerbeek réclame un meilleur aménagement de la place Meiser."

Un aménagement qui ne concernera pas uniquement le tram 7 et sa station. La voirie est également concernée. "Les études ont commencé par une étude de mobilité visant à objectiver les résultats et à déterminer les points d’intérêt, les difficultés et leur impact sur le réseau multimodal", indique la ministre Van den Brandt.

"Il permettra également d’analyser le fonctionnement des carrefours et des quartiers selon différents scénarios, en tenant compte du contrat local de mobilité. Sur la base de cette étude, un réaménagement définitif sera élaboré. Des consultations plus larges autour de ce projet ont lieu quasi mensuellement avec les différents acteurs." Ce projet est à mettre en lien avec le réaménagement du boulevard Reyers et du projet Mediapark de la RTBF.

En attendant ce gros chantier, Bruxelles Mobilité prévoit déjà de sécuriser certaines parties de la place. De nouveaux marquages seront peints au plus tard à l’été 2022 sur la chaussée de Louvain (côté Reyers).