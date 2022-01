Schaerbeek se prépare à mettre en œuvre son plan Good Move dans trois quartiers

La commune de Schaerbeek se prépare à mettre le grand braquet pour réorganiser la mobilité dans trois quartiers jugés stratégiques en regard du trafic de transit. Les modifications programmées sur 15 à 18 mois s’inscrivent dans le prolongement direct du plan régional de Mobilité Good Move basé notamment sur une subdivision en "mailles" par quartiers.

Le plan schaerbeekois vise à réduire le trafic dans les rues des quartiers Azalées, Cage aux ourses et Royale Sainte-Marie pour les apaiser. Le trafic de passage serait ainsi confiné aux axes principaux à savoir le boulevard Lambermont, la chaussée de Louvain, le boulevard Léopold III et le canal. Les trois quartiers choisis sont directement sous l’influence du trafic de transit affluant des Portes de Liège (E40) et d’Anvers (A12), Le quartier Sainte-Marie est, qui plus est, densément peuplé.

100.000 navetteurs par jour

Selon la Bourgmestre ff, Cécile Jodogne, et les échevin(e) s de la Mobilité, Adelheid Byttebier, de l’Espace public, Vincent Van Halewyn, et du Commerce, Lorraine de Fierlant, on dénombre chaque jour 100.000 navetteurs sur le boulier compteur de la circulation motorisée de la commune. L’objectif n’est pas de fermer la commune mais de privilégier le trafic de destination dans les quartiers visés en maintenant autant que possible le trafic de transit sur les axes structurants.

En conséquence, les quartiers des Azalées (Est), Cage aux Ours, et Royale Sainte-Marie ont été repris dans le vaste périmètre de mise en œuvre du plan Good Move régional à Schaerbeek, une des cinq communes-pilotes.

A l’intérieur des trois quartiers du périmètre. De sensibles modifications sont annoncées.

Sens uniques et filtres à l’entrée

Au menu : des changements de sens de la circulation, des filtres sur les différentes places, nombreuses dans le quartier de la Cage aux Ours (ex : place Stephenson et Pavillon), pour empêcher le passage du trafic automobile et limiter celui-ci aux piétons et cyclistes, voire n’autoriser que le passage en voiture des riverains en recourant à des caméras de contrôle de passage.

Dans le Quartier Sainte-Marie, outre les changements de sens de certaines voiries locales, les changements les plus visibles porteront sur la mise à sens unique de la chaussée de Haecht depuis la Place de la Reine jusqu’à la place Pogge et de la rue Rogier, entre la chaussée de Haecht et la rue des Palais. Une partie de la place de la Reine sera réservée intégralement aux piétons et aux cyclistes.