Schaerbeek : ouverture d’un vaccicorner dès le 25 janvier

Dès mardi 25 janvier, les Schaerbeekois auront à leur disposition un 3e centre de vaccination sur l’Esplanade du Crossing, avenue Louis Bertrand.

La Cocom et la Commune se sont associées pour organiser ce " vaccicorner " bien localisé et accessible, installé dans des containers. Il sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 11 heures à 17 heures jusqu’à juin 2022.

Ce 3e point de vaccination s’ajoute au centre de vaccination installé rue Royale-Sainte-Marie 200 et ouvert du mardi au vendredi et au point de vaccination chaque samedi dans le quartier Helmet (rue Vandroogenbroeck 62).

Depuis que le Plan d’action communal de soutien à la vaccination a été mis en œuvre à Schaerbeek (septembre 2021), ce sont plus de 11.000 Schaerbeekois supplémentaires qui ont décidé de se faire vacciner (première dose).