Schaerbeek obtient gain de cause : permis accordé pour le projet de rénovation de l’avenue Louis Bertrand

Six mois après avoir introduit un recours, Schaerbeek obtient gain de cause. Le gouvernement bruxellois a finalement accordé la semaine dernière le permis d’urbanisme au projet de rénovation de l’avenue Louis Bertrand, l’une des plus belles avenues de la Région bruxelloise.

Une victoire pour les autorités communales dont la demande de permis avait été refusée en décembre dernier sur insistance de Pascal Smet (One. brussels/Vooruit) le désormais ancien secrétaire d'Etat à l’Urbanisme et au Patrimoine qui reprochait à la Cité des Anes de ne pas vouloir supprimer 112 emplacements de stationnement, afin de renforcer la "cyclabilité" de l’artère. Après avoir plaidé le bien-fondé de son projet auprès du Collège d’urbanisme, Schaerbeek a finalement pu contourner l’obstacle et obtenir son permis.

"C’est une très bonne nouvelle", réagit Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics, en charge de ce dossier en discussion depuis près de 10 ans et ayant accouché de trois ébauches. "Nous allons enfin pouvoir avancer dans la rénovation de cette avenue Louis Bertrand", promenade qui part de l’église Saint-Servais pour rejoindre le parc Josaphat et dont la forme rappelle celle d’un entonnoir courbé. Une artère classée bordée de biens Art nouveau exceptionnels comme ceux signés Gustave Strauven qui font le bonheur des touristes et la fierté des Schaerbeekois.

Une artère moderne qui respect son patrimoine

"L’objectif de cette rénovation est de mettre cette avenue aux standards modernes, tout en respectant son patrimoine. Cet équilibre avait été travaillé durant de longs mois et de longues années avec la Région bruxelloise. L’idée était de redonner à cette avenue son lustre d’antan", tout en la dotant de pistes cyclables, en y maintenant les passages des transports en commune et la circulation automobile tout en réduisant l’emprise des ronds-points.

"Le but est de redonner à cette avenue sa fonction première qui est celle d’une promenade piétonne des grands quartiers populaires autour du centre de la commune", ajoute l’échevin. "Cette promenade sur la berme était devenue difficile ces dernières années puisqu’elle était coupée par de gros ronds-points pour laisser passer le trafic automobile transversal. Nous avons donc décidé de remplacer ces ronds-points par des passages-piétons plus étroits pour que les piétons n’aient plus à traverser de grands espaces dédiés aux voitures."

Ceci étant, malgré 48 suppressions, le reste des emplacements de stationnement est maintenu et sera réparti sur quatre bandes. Maintenus aussi, les sens de circulation. Par contre, une centaine d’arbres seront abattus contre une septaine replantés.

Après la notification du permis, la commune lancera un marché public européen pour un montant de huit millions d’euros. Après réception des offres et attribution du marché espérée fin 2024, le chantier devrait débuter en 2025 pour des travaux (par phases) qui doivent durer entre 12 et 15 mois.