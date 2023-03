Schaerbeek : nouvelle étape vers le réaménagement du boulevard Reyers

C’est une étape significative qui vient d’être franchie vers le futur aménagement du boulevard Reyers. Urban. brussels, l’administration en charge de l’urbanisme dans la région de Bruxelles-Capitale, vient de délivrer un certificat d’urbanisme à Bruxelles Mobilité relatif à la poursuite des travaux. Ce certificat permet d’espérer une reprise du chantier qui prévoit l’aménagement définitif d’un vrai "boulevard urbain" entre Meiser et Diamant. Chez Bruxelles-Mobilité, on se risque même à avancer les premiers coups de pioche pour 2024.

"Le boulevard Reyers sera réaménagé de façade à façade entre la place Meiser et l’avenue Lambeau. Avec de larges trottoirs faits de matériaux de qualité sur toute la longueur et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Elles seront séparées au moyen d’une large bande de pelouse pourvue de nombreux arbres", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière à la région de Bruxelles-Capitale.