Schaerbeek : nouvelle absence de quorum au conseil communal, la majorité en difficulté

Observant la faille dans la majorité, l’opposition PS, Les Engagés, PTB, Libéral Indépendant s’est levée comme un seul homme, lors de la séance de mercredi soir, non sans avoir invité la majorité à se contenter désormais de gérer les affaires courantes jusqu’au prochain scrutin communal.

"Coincée dans les divisions sur les sujets relatifs à la mobilité et au stationnement, la majorité n’est plus capable de prendre des décisions et a préféré annuler le conseil communal du 18 janvier. Ce mercredi 15 février, la majorité propose à nouveau le même ordre du jour mais n’est toujours pas en nombre suffisant pour voter les points proposés, ni le budget 2023 de plus de 300 millions. Quelle est encore la légitimité de cette majorité ? L’opposition pose dès lors ce soir un acte fort et se retire du conseil", a-t-elle expliqué dans un communiqué commun. Disant s’attendre à ce qu’une troisième convocation pour un prochain conseil soit lancée, pour imposer ses points sans quorum et contre l’avis d’une majorité de Schaerbeekois, l’opposition a invité la majorité à "ne plus inscrire de points à l’ordre du jour qui suscite l’opposition massive des Schaerbeekois, mais de se limiter à la gestion des affaires courantes".

A Schaerbeek, la majorité Liste du Bourgmestre/Ecolo-Groen occupe 25 sièges sur 47. Elle ne peut actuellement plus compter sur l’appui de l’échevin Michel De Herde, privé de droit de vote par son propre parti dans le contexte de son inculpation pour viol sur mineur. La moindre défection complémentaire l’empêche d’assurer seule le quorum, ce qui n’a pas échappé à l’opposition peu encline à faire l’appoint dans les dossiers sensibles.