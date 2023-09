Schaerbeek n’a plus de majorité : Cécile Jodogne qualifie les départs de "trahisons"

La commune de Schaerbeek n’a plus de majorité ! C’est officiel depuis ce jeudi et le départ de l’élue Emel Dogancan de la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt. Un départ au lendemain de celui de l’ancien échevin Bernard Guillaume qui a décidé lui aussi de claquer la porte et quelques jours après le ralliement de Sadik Koksal, ex-DéFI au MR.

La majorité Liste du bourgmestre (DéFI)/Ecolo-Groen/Open VLD qui ne tenait plus qu’à un fil depuis plusieurs semaines compte aujourd’hui 23 élus sur 47 et même 22 si on prend en compte la mise en l’écart de l’échevin Michel De Herde (DéFi). Pour la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne, invitée de Bruxelles Matin ce vendredi, tous ces départs récents sont perçus comme "des trahisons".

"C’est une situation difficile pour l’ensemble de ma liste et je le regrette", réagit-elle. "Il y a des personnes qui quittent le navire et d’autres qui veulent tenir le gouvernail, continuer dans la voie confirmée en 2018" lors des dernières communales.

Ecolo avec nous depuis plus de 20 ans

Lors de son discours de départ, Bernard Guillaume a accusé le partenaire Ecolo-Groen d’imposer une "dictature" verte à Schaerbeek. "Depuis 2001, la majorité est constituée principalement de la Liste du Bourgmestre et d’Ecolo. Nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans. Les personnes qui nous ont quittés travaillent avec Ecolo depuis plus de 20 ans", réagit Cécile Jodogne qui met en avant l’importance de dossiers comme la sécurité routière, la mobilité, le stationnement pour "la qualité de vie" des quartiers.

"Schaerbeek a énormément changé en 20 ans, en bien", insiste Cécile Jodogne qui regrette par ailleurs la virulence et la violence "un peu orchestrée" des réactions liées à la mise en place de la troisième maille de Good Move dans le quartier Stephenson.

Cécile Jodogne confirme enfin que Bernard Clerfayt sera candidat tête de liste pour les communales en 2024 à Schaerbeek. Cécile Jodogne sera également candidate : "Je ne vais pas renier mon engagement depuis plus de 25 ans pour Schaerbeek."