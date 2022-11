Schaerbeek : Michel De Herde demande à être mis en congé de ses compétences

A Schaerbeek, l’échevin Michel De Herde (DéFi) demande dans un courrier adressé au collège communal qu’il soit mis en congé de ses attributions à savoir l’Enseignement, les Crèches, le Budget et le Parascolaire. Michel De Herde a été inculpé la semaine dernière par un juge d’instruction pour atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeure et atteinte à l’intégrité sexuelle sur majeures par personne ayant autorité suite au dépôt de deux plaintes et plusieurs témoignages. L’une des plaintes l’accusait de viol. Ce chef d’inculpation n’a pas été retenu. La première plainte émanait de sa collègue échevine Sihame Haddioui (Ecolo) pour attouchements sur sa personne et propos sexistes.

Dans son courrier, dont la RTBF a pu prendre connaissance, Michel De Herde, couvert par un certificat médical jusqu’au 27 novembre, écrit : "N’étant pas maître de mon état de santé et du calendrier judiciaire, il m’apparaît raisonnable de vous proposer un terme de trois mois, plus précisément jusqu’à la date de validité de l’ordonnance du juge soit le 14 février 2023. Ma demande sera éventuellement renouvelée en fonction des circonstances."

En aucune manière une quelconque reconnaissance de culpabilité

Il ajoute : "Cette demande ne constitue en aucune manière un abandon de poste ou une quelconque reconnaissance de culpabilité." A plusieurs reprises, Michel De Herde a indiqué nier catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, évoquant une cabale politique. "Mon client confirme contester formellement les faits et garde toute sa confiance dans l’impartialité de la justice", avait déclaré son avocate, Maître Mélanie Bosmans.

Ce mercredi, les instances de DéFI doivent se réunir pour entendre Michel De Herde, déjà mis en suspens de ses fonctions politiques au sein du parti. Michel De Herde prend donc aujourd’hui les devants en demandant d’être déchargé de ses compétences communales avant son audition par le Comité des sages des amarantes.

Le collège schaerbeekois devrait accepter la demande et répartir les attributions entre les autres échevins de la Liste du bourgmestre. Michel De Herde deviendra donc échevin sans attribution mais n’exclurait pas, après son arrêt maladie, de continuer à assister aux réunions hebdomadaires du collège ainsi qu’au conseil communal.

Début de semaine dernière, Michel De Herde avait été auditionné par les enquêteurs pendant près de 48 heures avant d’être libéré sous conditions. L’une d’elles impose qu’il ne peut pas se retrouver, dans le cadre de son mandat d’échevin, "seul en présence de personnes de sexe féminin".

On rappellera que Michel De Herde a de son côté porté plainte contre X pour harcèlement, à la suite d’une campagne d’affichage sur le territoire de Schaerbeek appelant entre autres à sa démission. Dans une interview accordée à la RTBF, celui-ci disait soupçonner fortement Sihame Haddioui et le collectif féministe Les Sous-entendues, qui soutient publiquement l’échevine Ecolo, d’être derrière cette action qu’il estime diffamante.