Schaerbeek : les Monuments et Sites disent "non" aux aménagements de plusieurs stations du futur métro 3

Est-ce que toutes ces remarques sont contraignantes ? S’imposeront-elles au maître d’ouvrage après la commission de concertation programmée le 21 avril prochain ?

Cédric Bossut, directeur de Beliris, précise : "Il ne s’agit pas d’un avis conforme, c’est-à-dire qu’il n’est pas contraignant. C’est le fonctionnaire délégué de la Région bruxelloise, sur base de l’ensemble des avis émis, qui va prendre une décision" et donc attribuer ou pas le permis.

L’aménagement des espaces publics est améliorable

"Mais évidemment, cet avis de la CRMS arrive jusqu’aux oreilles de Beliris. De manière générale, nous sommes bien conscients que l’aménagement des espaces publics aux abords des stations de métro est améliorable. Nous l’avions dit dès le dépôt de la demande de permis d’urbanisme. Il y a un engagement de Beliris, la STIB et la Région bruxelloise pour introduire des permis modificatifs et complémentaires à l’horizon 2027, qui seraient développés par des bureaux d’études, sur base d’une feuille blanche, à l’exception des entrées des stations. Le but : développer en participation avec les riverains, les communes, la CRMS et l’ensemble des partenaires des propositions qui répondent aux besoins de tout le monde. On sait que les besoins de 2022 ne seront plus les mêmes en 2027 en termes d’aménagements d’espaces publics."

Ce qui est donc repris dans l’enquête publique actuelle, ajoute Cédric Bossut, est "une proposition qui améliore l’espace public mais qui n’est pas optimale. Elle a juste pour objectif de démontrer que l’on sait intégrer des stations de métro dans l’espace public."

Des remarques qui se heurtent à d’autres logiques

Beliris reste ouvert à des améliorations et modifications de plans. Mais il y a des impondérables. Exemple place Colignon. Déplacer les entrées et les ascenseurs devient délicat d’un point de vue technique.

"Nous avons déjà déplacé les entrées pour qu’elles ne soient plus dans la perspective centrale de l’axe Sainte-Marie et hôtel communal, qui a été préservée. Nous prenons acte des remarques négatives de la commission. Mais ces remarques se heurtent à une autre logique, celle de la longueur des circulations souterraines que nous aurons en sous-sol. Plus les couloirs sont longs pour les usagers, moins c’est bon pour lui. C’est un équilibre à trouver entre le patrimoine, la longueur des couloirs, le confort des usagers, la facilité d’exploitation…"

Même réaction sur l’entrée vers la station Verboekhoven au travers des deux maisons du boulevard Lambermont. L’étude d’incidences préalable à la demande de permis indiquait, rappelle le directeur de Beliris, que passer par une seule maison serait inadapté en ce qui concerne le flux-voyageurs et son importance. "Nous avons eu une concertation avec la direction des Monuments et Sites sur la façon de réaménager au mieux le 115-117 du boulevard Lambermont, sans complètement détruire la maison."

Ajoutons : des associations comme l’Arau et Inter-Environnement demandent que la durée de l’enquête publique qui se termine ce 5 avril soit prolongée afin que les riverains potentiellement impactés par le chantier puissent avoir le temps de consulter 7000 documents de la demande de permis. Ils sont rejoints par la députée régionale Isabelle Pauthier qui a formulé la même demande ces derniers jours au Parlement bruxellois, indiquant qu’une prolongation jusqu’à l’été prochain serait souhaitable.

Cette demande devrait-elle rencontrée par la Région bruxelloise et le secrétaire d'Etat à l’Urbanisme Pascal Smet (One. brussels-Vooruit) ? Réponse peut-être ce lundi.

La commission de concertation est programmée pour le 21 avril.

La ligne de métro 3 vers Bordet doit entrer en service en 2031.