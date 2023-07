Schaerbeek : les ateliers Bricoladies déconstruisent les préjugés sexistes autour du bricolage

Les stéréotypes sexistes ont la peau dure. Par exemple dans le bricolage. Pour réparer une chasse d’eau ou pour fixer une étagère, un homme est-il forcément plus compétent qu’une femme ? Non comme le prouve "Bricoladies", un projet organisé par la Maison des Femmes de Schaerbeek en collaboration avec les Débrouillardes et l’atelier de formation par le travail " Jeunes Schaerbeekois au Travail " (JST).

Dans ces ateliers, des professionnels donnent des " trucs et astuces " pour aider les femmes à développer leurs compétences dans des domaines manuels et souvent réservés au genre masculin : l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la mécanique, etc.

Par exemple, dans l’atelier du JST, pendant une semaine, huit femmes ont travaillé le bois, ont manié des outils et ont découvert des techniques d’assemblage et d’ébénisterie. " Quand j’achète un meuble, c’est moi qui le monte. J’ai besoin d’en apprendre plus ", explique Fatima Marrakh, stagiaire en menuiserie à nos confrères de BX1.

Grâce à ces ateliers, ces femmes prennent confiance en elles et deviennent autonomes. L’autre objectif de ce programme, c’est de motiver des femmes sans emploi ou en réorientation professionnelle à poursuivre des formations, à se lancer dans des carrières manuelles et à rejoindre des secteurs où l’on manque de main-d’œuvre.

" Je voulais me lancer dans la construction. Pour cette raison, je participe à cette formation de menuiserie d’intérieur pour compléter mon diplôme ", développe ainsi Amina Lamari, designeuse en architecture d’intérieur. " On se rend compte que sur l’ensemble du dispositif, on a minimum 20% de personnes qui s’intéressent après à rentrer en formation. Et ça, c’est le but réel visé ", complète Alain Herdies, directeur du centre de formation JST.

En un an, une centaine de femmes ont participé à ces ateliers de bricolage.