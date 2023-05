Schaerbeek : le stationnement à nouveau payant sur tout le territoire dès le 15 juin

L’ensemble du territoire de la commune de Schaerbeek redeviendra zone verte à partir du jeudi 15 juin prochain, a annoncé mardi la "Cité des ânes". Celle-ci a précisé que les tarifs seront augmentés et mis en conformité avec l’ordonnance régionale sur le stationnement. Le collège propose deux heures de stationnement gratuit les samedis et mercredis et des codes visiteurs gratuits pour tous les habitants de Schaerbeek.

En janvier dernier, une partie du territoire de Schaerbeek était repassée en zone bleue (à disque) à la suite d’un arrêt du Conseil d’État annulant la mise en zone verte dans le haut de la commune pour vice de procédure. Selon le collège des bourgmestre et échevins, à partir du jeudi 15 juin, et après les ajustements administratifs nécessaires, l’ensemble du territoire sera à nouveau réglementé en tant que zone verte, et le stationnement y sera donc payant pour toutes les personnes ne résidant pas à Schaerbeek.