Schaerbeek : le sommeil agité du lérot du petit bois

Mais rien n’y fait : Guy Castadot fait remarquer que ces arbres ont mis soixante ans à atteindre leur taille. Et que, au moment où on parle de biodiversité et de lutter contre les îlots de chaleur, couper ces troncs n’est pas un bon signe :"Il y a une volonté très claire d’ignorer la nature, d’ignorer les espaces verts au profit du béton. Les arbres et les animaux, on s’en fout ! "

Je fais remarquer à mon interlocuteur que l’idée de dévier une partie du trafic du chantier loin d’un immeuble où habitent plusieurs centaines de personnes est peut-être une bonne idée. Il me fait alors remarquer que, juste en face de la sortie prévue, de l’autre côté de la rue, il y a aussi un immeuble d’habitation. "La différence, ajoute-t-il, c’est que ces appartements ne sont plus sur Schaerbeek, mais sur Evere…"

Et les lérots, là-dedans ? Eh bien, la commune a pensé à eux puisqu’elle a installé une passerelle, pour leur permettre de passer d’un bout à l’autre de la future sortie du chantier sans risquer la mort par. "La passerelle ? " Castadot lève le bras pour me montrer un arbre. Ou plutôt une corde, à peine visible, qui crée une sorte de chemin d’arbre en arbre. C’est ce chemin que les petits animaux devraient emprunter. Mais mon interlocuteur n’y croit pas : "Je doute beaucoup que le lérot fasse le funambule sur ce truc. Et ils l’ont construit en vitesse hier après-midi".