Schaerbeek : la réouverture de la piscine du Neptunium reportée à 2023

"Nous sommes une nouvelle fois confrontés à des imprévus", reconnaît Cédric Boussut, directeur général de Beliris. "Il était initialement prévu de ne pas renouveler la verrière du solarium mais seulement de réparer un certain nombre de parties du solarium pour des raisons budgétaires. Il s’avère que, en concertation avec la commune de Schaerbeek, la rénovation telle qu’imaginée n’est pas idéale techniquement. Donc pour pouvoir obtenir une garantie décennale et une réalisation plus pérenne, la commune a finalement demandé de placer une nouvelle verrière."

La commande a été passée auprès d’une entreprise en avril dernier. "Le temps que l’entreprise réalise l’intégralité des études d’exécution, qu’elle trouve des sous-traitants et les matériaux adéquats, il est vraisemblable qu’on se retrouve en 2023."

Fin du premier semestre 2023 car après la pose de la verrière, les bassins doivent encore être équipés en mobilier puis remplis, "après une phase de test des installations techniques".

La commune de Schaerbeek prend acte de ce nouveau report. "L’attente est énorme pour les Schaerbeekoises et les Schaerbeekois, pour les jeunes, dans les écoles" qui ne peuvent plus fréquenter la piscine depuis plus de cinq ans rappelle Thomas Eraly (Ecolo), échevin des Sports. "Nous sommes les premiers à regretter que cette piscine ne puisse pas ouvrir aussi vite que souhaité. Nous, tout ce que nous pouvons faire à ce stade avec le service des Sports, c’est préparer l’ouverture pour que dès que nous avons le feu vert de Beliris, elle ouvre le plus rapidement possible. cela veut dire avoir le cadre du personnel, des sauveteurs, prêts à être présents en piscine. Nous avons envie que des écoles puissent la remplir en journée. Nous savons que la natation est fondamental dans le socle des compétences. Mais face à cette donnée, ce ne sera pas possible en 2022. Nous devons faire avec."

Une facture qui passe du simple au double

Rappelons que le chantier du Neptunium prévoyait en 2017 des interventions sur les structures de béton, la réparation de l’étanchéité des bassins, le renouvellement des installations électriques, des actions pour économiser l’énergie ou encore une rénovation des vestiaires et cabines. Le but est que la piscine respecte les normes actuelles de sécurité et d’hygiène, tout en étant moins énergivore.

L’allongement de la durée du chantier n’est pas non plus sans conséquence sur le montant de la facture. Estimés initialement à plus de 7,6 millions d’euros, ces travaux atteignent aujourd’hui les 16 millions, soit le double. "Un gros dépassement budgétaire", admet-on chez Beliris qui prend la note en partie à sa charge, l’autre partie par Schaerbeek. "Le dernier avenant de Beliris prévoyait des budgets complémentaires. Ces budgets ont été injectés intégralement dans les travaux." Le remplacement de la verrière du solarium entraîne à lui seul un surcoût de 500.000 euros.

"C’est un chantier très compliqué pour Beliris", reconnaît Cédric Boussut. "On est passé de déconvenue en déconvenue. Mais on arrive au bout de ces déconvenues. Le dernier gros problème est le solarium. Mais dans ce chantier, je serai content quand tout sera fini."