Schaerbeek : la piscine rénovée du Neptunium autorisera le port du burkini

Le burkini, ce maillot recouvrant l’ensemble du corps et les cheveux, porté par certaines femmes de confession musulmane, autorisé à la piscine de Schaerbeek. C’est ce que suggère le règlement du Neptunium, inauguré samedi après six années de fermeture et de travaux. Objectif : être plus inclusif et permettre à chacun et chacune des citoyens schaerbeekois de profiter des installations.

Que dit précisément le règlement, qui ne mentionne pas le terme "burkini"? L’article 48 stipule que "le port d’une tenue de bain strictement réservée à cet usage est obligatoire." Et ajoute : "Seuls les maillots de bain classiques sont autorisés, ainsi que les combinaisons dédiées à la baignade, recouvrant partiellement ou totalement le corps."

Comprenez : les combinaisons intégrales réalisées à partir d’une matière synthétique permettant la pratique de la nage. Les plus grandes marques de sport et de natation ont, depuis plusieurs années, développé des tenues que l’on appelle communément burkini, contraction des termes "burka" et "bikini" (même si le burkini ne cache pas le visage). L'équipementier américain Nike a par exemple créé la collection "Victory Swim" destinée, comme le montrent ses publicités, à un public féminin musulman.

A l’inverse, ce qui reste interdit dans la piscine de Schaerbeek, ce sont les "shorts, jupettes et vêtements amples" comme les bermudas ou les robes. Dans le bâtiment, à l’entrée des cabines, une signalétique détaille les tenues autorisées (en vert) et interdites (en rouge).

Rien ne doit être un frein à la pratique d’un sport

Pour Thomas Eraly, l’échevin Ecolo des Sports à Schaerbeek, qui préfère ne pas utiliser le terme "burkini", l’intention des autorités communales est de "permettre à toutes les personnes de faire du sport, de l’activité physique. Rien ne doit être un frein à cela. Tant que l’on porte une tenue adaptée à la natation : venez nager ! C’est cela le message principal. On sait bien ce que pratiquer un sport signifie en termes de santé, de bien-être mental et psychologique. On ne veut freiner personne dans notre commune. C’est notre leitmotiv." La mandataire évoque aussi le souhait de femmes, non musulmanes, qui expriment une gêne quant à leur corps et au regard extérieur.

Selon l’échevin, ce qui permet cette orientation plus inclusive au Neptunium, écartée dans d’autres piscines de la région comme à la Ville de Bruxelles, "c’est que notre piscine accueille aussi des plongeurs. Ils ont des tenues qui vont de la tête aux pieds. Les sportifs et sportives qui s’entraînent au triathlon et portent des combinaisons sont aussi les bienvenus. Il faut qu’un maximum de personnes puissent faire du sport. C’est un enjeu de santé publique."

A la Ville de Bruxelles, le règlement d'ordre intérieur des piscines communales renseigne renseigne clairement que "les shorts et les bermudas sont strictement interdits. Il en est de même des jupettes, combinaisons de plongée, combinaisons shorty et burkinis".

Cet été, l’autorisation du port du burkini à la piscine à ciel ouvert Flow d'Anderlecht avait suscité une polémique, comme souvent lorsque cette thématique est abordée. Georges-Louis Bouchez, président du MR s’était insurgé contre cette possibilité, bien que Flow est une initiative privée (bénéficiant de fonds publics régionaux bruxellois et flamands). "Burkini admis et heures réservées aux femmes. La folie communautariste continue", avait réagi le chef des Libéraux.