Schaerbeek : La Croix-Rouge installe une clinique mobile devant le bâtiment occupé par 700 personnes

Magali Clerbaux, fait partie de la coordination bruxelloise à la Croix-Rouge. Dans l’interview ci-dessus, elle présente le dispositif qui a été mis en place et dont le financement est toujours en discussion au niveau fédéral. Dans un communiqué, la Croix-Rouge explique que "L’objectif de la clinique mobile est de procéder aux premiers soins, de détecter les cas plus graves qui seront orientés vers les hôpitaux, de référencer vers les dispositifs existants quand c’est possible et d’intégrer les cas les plus vulnérables vers le réseau d’accueil". Dès hier, une première campagne de vaccination a été organisée en collaboration avec les équipes de Médecins Sans Frontières. Par ailleurs, l’installation de douches et de sanitaires est également prévue dans les prochains jours.