Schaerbeek : l’échevine Sihame Haddioui porte plainte contre son collègue Michel De Herde pour attentat à la pudeur et sexisme

C’est une déflagration politique dans la commune de Schaerbeek. L’échevine Ecolo de l’Egalité des Genres et des Chances Sihame Haddioui a déposé plainte ce lundi au parquet de Bruxelles contre son collègue DéFI l’échevin du Budget Michel De Herde pour sexisme à savoir des paroles déplacées et répétées dans le temps ainsi qu'attentat à la pudeur. Sihame Haddioui a confirmé le dépôt de plainte à la RTBF. Mais n'a pas souhaité s'étendre sur celle-ci.

Lors d’une séance du conseil communal

Selon nos informations, l’attentat à la pudeur aurait eu lieu lors d’une séance publique du conseil communal en octobre 2021, l’un des premiers en présentiel après plusieurs réunions en distanciel liées à la crise sanitaire. Ce soir-là, les deux échevins sont assis côte à côte (comme le montre le post Facebook en bas de l'article prise lors d'une précédente réunion). Michel De Herde aurait alors eu des gestes déplacés à l’endroit de sa collègue écologiste.

Depuis, l’un et l’autre ont changé de place sur les bancs du collège lors des conseils communaux, sur demande de la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFI), informée des faits.

Quant aux remarques sexistes, celles-ci auraient été prononcées dès l’entame de la mandature actuelle, selon la plainte. Ce qui aurait nourri un climat de tension permanent entre les deux protagonistes, culminant avec le dépôt de plainte lundi. Il y a deux mois, Sihame Haddioui, élue lors des dernières communales de 2018 et désignée échevine dans la foulée par son parti, a décidé de ne plus assister aux réunions hebdomadaires du collège, l’exécutif schaerbeekois.

Ce sont des allégations fantaisistes

Echevin depuis 1995, artisan de la chute du nolsisme avec Bernard Clerfayt, Michel De Herde déclare être "très surpris par rapport à cette plainte que je ne comprends pas. Il ne s’est strictement rien passé de ce que décrit Madame Haddioui. Ce sont des allégations fantaisistes. Je suis au courant des faits qui me sont reprochés, mais ce sont des inventions, pures et simples, qui ne se sont produites autre part que dans son imagination. Bien entendu, je vais défendre mon honneur jusqu’au bout. J’ai déjà pris une avocate."

Dès lors, pourquoi ces accusations ? "Ce qui motive Madame Haddioui ?", se demande Michel De Herde. "Moi je vois deux raisons. La première plainte déposée contre moi, auprès de la bourgmestre, remonte à fin février dernier, quelques jours après notre marathon budgétaire de six mois. J’ai été rude avec tout le monde par rapport aux demandes de crédits et en particulier avec elle. Au travers de cette plainte, elle veut peut-être se venger ou me faire peur. L’autre raison ? Peut-être, estime-t-elle que je prends trop de place au sein de la communauté musulmane, belgo-marocaine de Schaerbeek. Elle veut me salir, pour essayer peut-être elle de gagner en popularité."

Sihame Haddioui a tout mon soutien

Invité à réagir par la RTBF, Vincent Vanhalewyn, Premier échevin et chef de file Ecolo à Schaerbeek confirme également le dépôt de plainte de sa collègue Sihame Haddioui. Il affirme : "Elle a tout mon soutien et il est important que les victimes puissent s’exprimer en toute sécurité".

Cette plainte, aucun responsable politique schaerbeekois ne l’ignore, aura des répercussions. DéFI et Ecolo forment une majorité dirigée depuis 2006 par le bourgmestre en titre, le ministre Bernard Clerfayt ainsi que la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne.

Sihame Haddioui, échevine de la Culture, de l’Egalité des chances et des genres est très investie sur les questions liées aux discriminations, au sexisme et aux violences faites aux femmes. Elle a notamment lancé à Schaerbeek le Same Festival, un événement de lutte contre les discriminations liées au genre, à la sexualité, à la classe, à la race et à la situation de handicap.