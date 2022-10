Schaerbeek : l’échevin Michel De Herde porte plainte suite à une campagne d’affichage demandant sa démission

Michel De Herde dit avoir des soupçons "très très forts" quant aux auteurs ou autrices de ces différentes campagnes. "Cette dernière campagne d’affichage comme celle du mois de juin ont été relayées sur divers pages Instagram notamment celle de l’ASBL Les Sous-entendues. Dans le contenu de la plainte, j’indique que mes soupçons se portent contre cette asbl et contre une série de personnes qui sont proches de cette association."

Personnes proches, comme l’échevine Sihame Haddioui, avance Michel De Herde. "Nous savons que Sihame Haddioui et l’ASBL Les Sous-entendues ont des liens très étroits. Et donc, c’est une hypothèse qu’il appartiendra au parquet de creuser. Je veux qu’il y ait une enquête. Heureusement, il existe des caméras de surveillance dans ces divers endroits. Et j’espère que les images pourront parler."

Humainement, c’est difficile à vivre

Celui-ci poursuit : "Moi je suis un démocrate. Que Madame Haddioui ait envie d’organiser une manifestation, c’est un droit démocratique. Qu’il y ait eu dans l’émotion du moment, au mois de juin, des affiches à gauche et à droite, je peux le tolérer. Mais qu’on répète cette opération, maintenant, au début du mois d’octobre, ça devient vraiment du harcèlement. Maintenant, il faut poser des limites. Humainement, c’est difficile à vivre pour moi, ma compagne, mes enfants, mes frères, mes sœurs, pour une série de collaborateurs communaux… C’est jeter le discrédit sur quelqu’un alors que mon avocate et moi, constatons que je n’ai toujours pas été auditionné, ni pour la première plainte, ni pour la deuxième plainte. D’autant plus que si les faits sont graves, comme le dit la deuxième plainte, j’aurais déjà certainement été interpellé et interrogé. Ce qui donne une idée du sérieux du contenu de ces plaintes…"