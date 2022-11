Schaerbeek : l’échevin Michel De Herde inculpé, remis en liberté...et suspendu de ses fonctions par Défi

La RTBF a appris à bonnes sources que Michel De Herde (DéFi), échevin du Budget et de l’Instruction publique de Schaerbeek, a été inculpé par un juge d’instruction. Après avoir été auditionné deux jours par des enquêteurs et passé la nuit de lundi à mardi dans les locaux de la police fédérale, le mandataire a été inculpé d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure (au singulier) et atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures (au pluriel) par personne ayant autorité. L’atteinte à l’intégrité sexuelle était anciennement l’attentat à la pudeur. Michel De Herde a été remis en liberté sous conditions, nous confirme le parquet de Bruxelles.

Michel De Herde, échevin à Schaerbeek depuis près de 30 ans, était accusé de viol par une ancienne étudiante schaerbeekoise qui avait déposé plainte en septembre. La deuxième plainte après celle de sa collègue échevine Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci l’accusait pour sa part de propos sexistes et de lui avoir mis la main dans l’entrejambe lors d’une séance du conseil communal en octobre 2021. Plusieurs témoignages anonymes ou non ont accompagné ces deux plaintes. Des accusations rejetées avec la plus grande fermeté par Michel De Herde, évoquant une cabale politique.