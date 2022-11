La RTBF a appris à bonnes sources que Michel De Herde (DéFi), échevin du Budget et de l’Instruction publique de Schaerbeek, a été inculpé par un juge d’instruction. Après avoir été auditionné deux jours par des enquêteurs et passé la nuit de lundi à mardi dans les locaux de la police fédérale, le mandataire a été inculpé d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure (au singulier) et atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures (au pluriel) par personne ayant autorité. L’atteinte à l’intégrité sexuelle était anciennement l’attentat à la pudeur. Michel De Herde a été remis en liberté sous conditions, nous confirme le parquet de Bruxelles.

Michel De Herde, échevin à Schaerbeek depuis près de 30 ans, était accusé de viol par une ancienne étudiante schaerbeekoise qui avait déposé plainte en septembre. La deuxième plainte après celle de sa collègue échevine Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci l’accusait pour sa part de propos sexistes et de lui avoir mis la main dans l’entrejambe lors d’une séance du conseil communal en octobre 2021. Plusieurs témoignages anonymes ou non ont accompagné ces deux plaintes. Des accusations rejetées avec la plus grande fermeté par Michel De Herde, évoquant une cabale politique.

Pas de commentaire

Pas de commentaire de l’intéressé au sujet de son inculpation, ni de la visite lundi matin des enquêteurs et du juge d’instruction dans son bureau et son domicile où des documents ont été saisis.

Selon nos informations, Michel De Herde, que l’on dit très affecté, a introduit un certificat médical de quinze jours, l’éloignant de ses fonctions scabinales.

Quelle attitude prendra son parti DéFi ? Suite à cette inculpation, les instances devraient l’entendre ces prochains jours.

Suite aux deux plaintes visant Michel De Herde, un collectif féministe, Les Sous-entendues, est régulièrement monté au créneau pour demande à Michel De Herde d’effectuer un pas de côté, le temps de l’enquête. Le collectif a d’ailleurs déjà organisé deux manifestations place Colignon, chaque fois avant le conseil communal. Jusqu’à aujourd’hui, ni Michel De Herde ni son parti n’ont répondu à cette demande d’écartement. Fin septembre, l’élu se mettait en congé maladie pour quelques jours.

Celui-ci a par ailleurs déposé plainte pour harcèlement et diffamation contre X après le placardage d’affiches sur le territoire schaerbeekois demandant sa démission.