Schaerbeek : l’arrêt de bus aménagé sur la piste cyclable du Lambermont doit être démonté

Toujours est-il que couler une dalle de béton sur une voie cyclable ne passe pas. Le GRACQ a protesté et obtenu gain de cause. L’association l’annonce : "Bruxelles Mobilité a confirmé sur l’arrêt STIB récemment installé serait démonté et qu’on reviendrait à la situation initiale. La modification des emplacements de quais STIB, ainsi que leur bonne cohabitation avec les aménagements cyclables et piétons, devra être intégrée au projet de réaménagement structurel du boulevard Lambermont." Un réaménagement en cours de réflexion et qui fait l’objet d’une demande de permis. L’enquête publique a déjà eu lieu.

Pas au détriment de la sécurité des cyclistes et piétons

Bruxelles Mobilité nous confirme le démontage prochain de l'arrêt.

Dans un commentaire à sa publication Facebook, le GRACQ ajoute : "L’accessibilité aux transports publics est importante, nous n’avons jamais pensé (ni dit) le contraire ! Mais elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité élémentaire des cyclistes et des piétons, a fortiori sur un réseau aussi structurant (ce tronçon est catégorisé vélo PLUS et piétons PLUS). Même la piste en voirie n’est pas d’une qualité suffisante, en soi. Alors ces chicanes dangereuses… Par ailleurs, nous déplorons également le manque de concertation de la STIB (qui n’est malheureusement pas nouveau dans ce genre de cas). Nous sommes tout disposés à nous mettre autour de la table pour trouver une solution de cohabitation qui satisfasse et les usagers des transports publics, et les modes actifs."