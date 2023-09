Schaerbeek : l'ancien échevin Bernard Guillaume quitte la majorité et rejoint le MR

Le conseiller communal de la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Guillaume, tendance Libéraux Schaerbeekois, a annoncé mercredi soir qu'il ralliait les rangs du MR, quittant de facto de la majorité LB-Ecolo.

Sur le papier, la majorité de Cécile Jodogne ne tient plus qu'à un fil, d'autant que Michel De Herde, actuellement inculpé et suspendu par son parti, DéFI, n'assiste plus aux séances.

A Schaerbeek, la Liste du Bourgmestre est composée notamment d'une aile DéFI et d'une aile de Libéraux Schaerbeekois qui s'étaient présentés sur la liste emmenée par Bernard Clerfayt, en prenant leurs distances avec le MR.

"Depuis deux ou trois ans, j'ai constaté que l'influence libérale a diminué d'autant plus fortement que s'installait une emprise Écolo de plus en plus marquée", a déclaré d'emblée Bernard Guillaume annonçant son passage/retour au MR, au début de la séance du conseil communal.

"Je tiens à dire qu'il y a au sein des édiles DéFI, des personnes compétentes et estimables mais qui malheureusement n'ont pas réussi à contrecarrer ce qu'il faut bien appeler une dictature Ecolo Il en est ainsi du plan de mobilité Good Move qui devrait s'appeler 'bad move', du réaménagement de l'avenue Princesse Elisabeth, des diverses mesures de stationnement et de l'augmentation des centimes additionnels au PRI encore que pour cette dernière les responsabilités sont plus partagées", a-t-il ajouté.