Schaerbeek : incendie au centre d'accueil pour réfugiés "La Porte d'Ulysse", la commune lance un plan d'urgence

Dans un contexte très tendu d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile, le centre d’accueil de jour et de nuit "La porte d’Ulysse" a été la proie à un incendie ce vendredi soir. L'origine reste à déterminer, mais elle est probablement accidentelle.

Vers 19h30 le feu s’est déclaré dans cet ancien bâtiment de bureaux en ilot intérieur situé chaussée de Louvain (près de la place Meiser). Toute la plateforme du 1er étage était cloisonné pour former des petits locaux et servait comme centre d'accueil de jour et de nuit pour réfugiés.

Une centaine de personnes devaient passer la nuit de ce vendredi dans le centre. Selon nos informations, la commune de Schaerbeek a donc lancé un plan d’urgence relogement. La bourgmestre Cécile Jodogne s'est rendue au centre de crise régional pour superviser la situation.

Lors de l’incendie, 70 personnes ont été évacuées. Il n'y a heureusement pas de victime à déplorer. Trois autopompes, deux auto-échelles, le Smur et des ambulances ont été mobilisés.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police. Les pompiers s'affairent actuellement à déblayer les débris.