Schaerbeek : Il existe bien une deuxième plainte contre Michel De Herde

Contactés ce jeudi soir, ni François Desmet ni Sophie Rohonyi ne souhaitaient s'exprimer car ils ne possédaient pas le PV que la RTBF a pu consulter. Plus tôt dans la semaine, le président du parti et la présidente de DéFI pour la périphérie avaient affirmé que si cette deuxième plainte était confirmée, Michel De Herde serait convoqué devant le comité des sages du parti et que ce serait ce comité qui déciderait des suites à donner à l'affaire. François Desmet avait déjà confirmé à nos confrère de bX1 qu'il prenait cette plainte très au sérieux en précisant même qu'il estimait que les femmes n'allaient pas dans un commissariat à la légère déposer ce genre de plainte. La plainte déposée cette fois émane d'une ancienne élève d'une école schaerbeekoise, elle concerne cette fois des faits de viol, faits que Michel De Herde réfute totalement.