Schaerbeek : feu vert pour le réaménagement complet du parc de la Jeunesse

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons, a annoncé lundi la délivrance du permis d’urbanisme à la commune de Schaerbeek pour le réaménagement complet du Parc de la Jeunesse, soit la partie nord du Parc Josaphat.

Le projet de transformation de cet espace vert classé prévoit la création d’un circuit pour les BMX, rollers, "pumptrack", l’installation d’un parcours accrobranche, d’une nouvelle zone ludique destinée à la petite enfance et le réaménagement complet des espaces verts. Concrètement, il vise à insuffler une nouvelle dynamique sur ce site plutôt méconnu des Schaerbeekois, flâneurs et visiteuses du Parc Josaphat en le dotant de nouvelles infrastructures ludiques multifonctionnelles, en augmentant la végétalisation et en diminuant les surfaces minérales existantes tout en préservant les caractéristiques patrimoniales du site.

Un parcours de glisse verra le jour entre des îles végétalisées et zones de repos. Les espaces de repos et de détente engazonnés seront conservés, tandis que de nouveaux îlots de verdure seront créés et de nombreuses haies plantées. Aucun abattage d’arbre n’est prévu. La zone aquatique avec les fontaines et les zones sous les abris historiques seront également préservées. Le nouveau projet entend s’inscrire dans la continuité historique du lieu. Toutes les interventions ont donc été étudiées afin de respecter au maximum les caractéristiques fonctionnelles et paysagères du site.