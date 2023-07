Schaerbeek : deuxième édition des Urban Sessions, avec au programme une manche de la coupe du monde de "BMX Freestyle"

Pour la deuxième année consécutive, le parc Josaphat à Schaerbeek accueille les Urban Sessions. Un évènement qui mêle compétitions et initiations pour skateboards et BMX. Au programme une des cinq manches de la coupe du monde de BMX Freestyle, qualificative pour les jeux olympiques. Depuis jeudi, sur une large plaine avec une vue imprenable sur Bruxelles, "rideurs" et "rideuses" professionnels s’affrontent aux commandes de leurs BMX, un vélo plus petit, idéal pour exécuter de figures.

Jérôme Durant a pu assister à la première journée de compétition, assis dans l’herbe aux côtés des nombreux curieux, écoutez son reportage.