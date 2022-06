Schaerbeek : Deux faux livreurs UPS ont cambriolé une femme sous la menace d’une arme

Sans se prononcer sur les faits, la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a rappelé jeudi matin des conseils de prévention. "Cette technique est utilisée par de faux livreurs mais également de faux employés de télécoms ou de sociétés de gaz et d’électricité, de faux facteurs, de faux employés de banque ou même encore de faux policiers", a expliqué la porte-parole de la police locale Audrey Dereymaecker. "L’utilisation d’un faux uniforme a pour objectif de rassurer la victime afin qu’elle ne se méfie pas. Les victimes sont souvent des personnes vivant seules et plus âgées. Dans ce cadre-là, nous recommandons de toujours demander la carte d’identification du livreur, policier, facteur ou employé qui se présente chez vous. De plus, ne laissez jamais un particulier entrer chez vous, sauf si vous avez rendez-vous ou que vous avez été averti de l’arrivée du colis par la société de livraison. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter la société de la personne qui se présente à votre porte avant d’ouvrir". Elle ajoute qu’il ne faut pas payer de frais de port ou de douane à un terminal bancaire qui pourrait être présenté.