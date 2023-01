Schaerbeek : deux conseillers communaux quittent Les Engagés

Pour Yusuf Yildiz et Hamza Boukhari, le point de non-retour a été atteint. Le manifeste des Engagés (et donc la ligne du parti) n’est plus en phase avec les valeurs humanistes qui ont porté leur engagement en politique, écrivent-ils dans un communiqué commun, ce lundi 23 janvier. Ils quittent le mouvement. Dont acte. Ils ne sont pas les premiers! En octobre dernier déjà, Véronique Lefrancq (députée bruxelloise) et Selloi Hannaoui (Présidente de la section locale de Ganshoren) avaient déjà annoncé qu’elles quittaient le parti.

Contacté par la RTBF, Yusuf Yildiz dit ne pas vouloir s’étendre sur les raisons de sa démission. "Je ne veux pas nuire à ceux qui restent fidèles au mouvement", ajoute-t-il sans plus de précision. De son côté, Cédric Mahieu, président de la locale des Engagés à Schaerbeek, prend note ces deux défections. "Nous étions cinq conseillers communaux et escomptons à présent que M. Boukhari, qui siégeait comme suppléant, remette aux Engagés, les voix qui lui ont permis d'entrer au Conseil Communal". Cela entre-t-il dans les intentions de Monsieur Boukhari ? Nous avons tenté sans succès de lui poser la question.