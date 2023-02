Schaerbeek : 28 opérations de police menées en janvier dans le quartier Nord par la police

Au cours du mois de janvier 2023, un total de 28 opérations ont été effectuées dans le quartier Nord par la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere).

Dans un communiqué, celle-ci indique que depuis le 15 décembre, elle a renforcé "sa présence et ses actions dans le quartier Nord", afin de réduire le sentiment d'insécurité. "Le but étant", ajoute la zone "de faire respecter les ordonnances de police et d’assurer une présence préventive dans le quartier afin de diminuer le sentiment d’insécurité présent au sein de la population. En 2022, une baisse de la criminalité avait déjà pu être observée pour le mois de décembre".

Pour rappel, une ordonnance de police interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et la vente d’alcool après 20h.

Les ordonnances de police sont globalement respectées

"Bien que les chiffres de criminalité soient en baisse, la zone de Police Bruxelles Nord a décidé de poursuivre ses actions en ce début d’année 2023. Il ressort que les ordonnances sont globalement respectées par les commerces et la population. Aucun incident grave n’a été rapporté."

La dernière opération en date remonte au 4 février dernier. Elle a visé un établissement en lien avec la vente ou la facilitation de consommation de stupéfiants. "Durant cette opération, 32 personnes ont été contrôlées. Parmi celles-ci, 25 personnes ont été verbalisées pour séjour illégal. Cinq procès-verbaux ont également été dressés pour détention de stupéfiants, deux p.-v. pour vente de stupéfiants, deux p.-v. pour infraction à la législation sur les médicaments et trois p.-v. pour détention d’arme blanche. Une personne a été mise à disposition du parquet qui a reçu une citation directe et devra se présenter devant le tribunal correctionnelle. L’établissement a été fermé judiciairement et administrativement."