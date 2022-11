SCH : ce qu’on a pensé de sa mixtape "Autobahn"

Dans ces morceaux, il revient autant sur le décès de son père survenu récemment quand il nous dit "je revois mourir mon père chaque fois que je ferme les paupières" que sur son statut de star parfois un peu perdue face à l’opulence : "je ne suis pas dans les soirées Mondaines, et j’aime les choses simples, ma mère s’en branle du Urus, elle veut la Citroën" sur LIF.

Il revient aussi sur son parcours, qui contrairement à une autoroute classique, n’a pas vraiment été rectiligne, comme sur son morceau Marginaux, quand l’As de la punchline bien placée nous dit "j’aurais pas fait les mêmes choix si j’avais su ce que je valais". Idem dans 83K et Coeur de môme où le S se livre plus directement. On aime ce côté introspectif où le rappeur se cherche aussi, sans prétention d’avoir toutes les réponses. On notera notre gros coup de cœur maison pour le son LIF. Dans ce morceau, il y a tous les SCH qu’on préfère.

On repense aussi à la magie de son album "Jvlivs" et l’univers cinématographique dont le S a le secret avec sa capacité à nous chuchoter à l’oreille, notamment avec ses sons Blue Bahmas, Lilou Dallas, ou encore Vivienne Westwood.

Mais le S sait encore nous ambiancer à sa manière, fidèle à ses "gâté.e.s", comme avec Autobahn, où il tient son "banger de rue", pour reprendre son expression. Rien à faire mais quand tu entends le refrain : "la meilleure défense c’est l’attaque, ou la contre-attaque", tu l’as dans la tête.

Bref, SCH fait du SCH et ça marche parce que c’est méthodique, précis, chirurgical.

L’art du visuel

Qui dit SCH, dit forcément un sens du style et du visuel aiguisé. Pour "Autobahn", il n’a pas fait les choses à moitié. Il y a un mois quasi-jour pour jour, le S nous annonçait la couleur en publiant sur son compte Insta le visuel de sa mixtape, un fond noir et une autoroute en dégradé de rouge. Et là c’était parti.