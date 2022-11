Scènes hallucinantes en Turquie : un supporter agresse un gardien avec... le poteau de corner

Alors que tous les supporters ont le regard braqué vers la Coupe du monde de foot, dans les divisions inférieures, on continue de jouer. C'est notamment le cas en Turquie, où le bouillant derby entre Goztepe et Altay a fait couler pas mal d'encre ce weekend. Et on comprend pourquoi...

Replongeons nous dans le fil du match. Alors qu'on est environ au milieu de la 1e mi-temps, l'arbitre interrompt la rencontre. Logique, les deux camps de supporters balancent feux d'artifice et fumigènes et poussent les services de secours à intervenir, certains supporters ayant été touchés.

Sur les images ci-dessous, on aperçoit même l'ambulance en pleine intervention à même la pelouse. Jeu interrompu, supporters blessés, toutes les conditions sont réunies pour que la tension baisse d'un cran. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Devenu complètement fou, un supporter s'invite sur la pelouse, se munit du poteau de corner avant de sprinter vers le gardien de l'équipe adverse. Sans hésiter la moindre seconde, il fracasse le poteau de corner violemment sur le crâne du malheureux portier avant d'être plaqué au sol.

Un dérapage hallucinant que la Fédération turque de football a évidemment condamné. On espère que le "supporter" en question sera, lui lourdement sanctionné. Dingue...