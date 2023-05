Scènes explicites de nudité : "The Idol" retourne Cannes avec une standing ovation de 5 minutes !

C’était l’une des montées des marches très attendues au 76e Festival de Cannes : l’équipe de The Idol est venue présenter les deux premiers épisodes de la sulfureuse série ce lundi soir sur la Croisette. La température est montée d’un cran pour cette soirée de gala bondée au casting glamour composé de Lily-Rose Depp, The Weeknd, Jennie du groupe Blackpink, et le réalisateur Sam Levinson.