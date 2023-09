Scènes de vie conjugale, au Théâtre Océan Nord : de l’autre côté du miroir

Myriam Saduis n’est pas la première à s’attaquer à cette œuvre cinématographique, mais son regard avisé apporte une indéniable plus-value à la réflexion. Après son dernier succès "Final cut", la metteuse en scène nous revient avec une version innovante des "Scènes de vie conjugale" d’Ingmar Bergman. À ne pas manquer au Théâtre Océan Nord.

Avant de nous aventurer plus loin, deux mots s’imposent pour se mettre dans le bain : la série télévisuelle "Scènes de vie conjugale" écrite et réalisée par le suédois Ingmar Bergman est un incontournable du petit écran. Créée en 6 épisodes, elle décortique la mécanique d’un couple considéré comme idéal : un mariage hétérosexuel, une situation économique stable, des enfants qui ne manquent de rien, aucune turbulence si ce n’est de savoir le menu de Noël… Bref, une bien jolie photo de famille validée par l’entourage proche et la société en général. Le cadre vole cependant en éclat à l’annonce du départ du mari, une rupture inattendue qui remet en question le concept même de couple.

Si de prime abord, le speech ne semble pas ruer dans les brancards de la nouveauté, précisons que nous sommes en 1974 quand la série est portée à l’écran et qu’elle provoque alors une augmentation significative du nombre de divorces. Étonnant ? Pas tant que ça quand on comprend que Bergman met le doigt sur ce qui fâche : les couples dits "coquilles vides", parfaits à l’extérieur mais vides de sens. En concentrant son récit sur l’intimité du couple, le cinéaste a su mettre en lumière les fils invisibles qui tissent les relations.

Presque 50 ans plus tard, l’Israélien Hagai Levi s’approprie la série culte pour en proposer une version moderne où les rôles s’inversent : c’est au tour de l’épouse de larguer les amarres, laissant mari et enfants sur le palier. Si son idée d’inversion des genres tient sur un post-it, c’est un coup d’éclat à l’écran. Trois ans plus tard, s’emparant à son tour de l’œuvre suédoise, Myriam Saduis va plus loin dans la réflexion : Et si, en plus d’inverser les genres, on comparait les versions ?