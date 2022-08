Scènes de sexe : Amanda Seyfried célèbre les coordinateurs d’intimité... que déplore Sean Bean

L’actrice américaine Amanda Seyfried s’est récemment confiée sur le malaise suscité par le tournage de ses premières scènes de nu. L’actrice star de la série "The Dropout" a commencé sa carrière aux débuts des années 2000. Elle évoque lors d’une interview pour le magazine Porter la pression sur les tournages, alors qu’elle était encore toute jeune actrice : " À 19 ans, je me promenais sans sous-vêtements… Vous vous moquez de moi ? Comment ai-je pu laisser cela arriver ? Oh, je sais : j’avais 19 ans, je ne voulais contrarier personne et je voulais garder mon travail. Voilà pourquoi." Elle regrette qu’à l’époque il n’y ait pas de coordinateur d’intimité pour encadrer les scènes de sexe.

Coordinateur d’intimité, un nouveau métier arrivé sur les plateaux en 2018, après la vague #MeToo mais surtout après que l’actrice Emily Meade ait dénoncé un malaise ressenti après une scène de fellation (simulée) sur le tournage de la série HBO "The Deuce". HBO a alors engagé une coordonnatrice d’intimité et y fait depuis systématiquement appel pour les scènes de sexe sur tous ses tournages. Une pratique qui s’est peu à peu répandue au sein des autres productions. Le but est de mettre en place un environnement safe pour tous en discutant en amont avec les acteurs, en fournissant des accessoires pour éviter les blessures et cacher les parties intimes, en chorégraphiant les scènes de sexe (quitte à s’inspirer de l’accouplement des animaux comme dans la série "Sex Education") et bien sûr en veillant personnellement au respect de chacun lors du tournage. Autant d’avancées en matière de sécurité et de dignité permises par cette nouvelle fonction qui pourtant ne plait pas à tout le monde.