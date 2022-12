Scènes de ménage dans le cube de Viva for Life entre Ophélie et Marco

Ophélie et Marco en viennent aux mains dans le cube de Viva for Life… mais pour la bonne cause !

Les animateurs de Viva for Life doivent vivre ensemble pendant 144 heures d'affilée, bloqués tous les trois dans un cube de verre. Pendant ces 144 heures, ils doivent remplir des défis pour aider l'animateur de la RTBF qui vient remplir un Master défi chaque jour. En ce lundi 19 décembre, c'était au tour d'Adrien Devyver de réaliser le défi lancé par Minimax et pour ce faire, il a besoin de l'aide des animateurs du cube.

C'est donc pour réussir à débloquer "une clé" pour Adrien que Marco et Ophélie se sont prêté au jeu : se disputer comme un vieux couple à la façon de "Scènes de ménage". Défi réussi haut la main, on y aurait presque cru !