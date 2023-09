Porté par cinq jeunes actrices et acteurs – issus pour la plupart de l’ESACT- le nouveau projet de Myriam Saduis traverse les Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman dans une série de variations qui interrogent le regard que l’on pose sur les rapports hommes/femmes aujourd’hui. Représentations au Théâtre Océan Nord à Bruxelles jusqu’au 23 septembre.

A travers cette série télévisée réalisée en 1973, Ingmar Bergman retrace en six épisodes le récit d’une famille qui vole en éclat. Un soir, pendant que les enfants dorment, un père de famille annonce à son épouse qu’il est tombé amoureux d’une autre et qu’il a l’intention de tout quitter : femme, enfants et foyer. Nous sommes au début des années septante. Ingmar Bergman éclaire l’intime et attire notre attention sur la chute d’une famille " sans histoire ".

La série a connu plusieurs adaptations et notamment au cinéma en 2020, lorsque le réalisateur Hagai Levi choisit de reprendre le scénario en inversant les rôles. Ce n’est plus le mari qui choisit de partir mais bien l’épouse qui rentre le soir à la maison pour annoncer qu’elle quitte le foyer et les enfants. A l’affiche du Théâtre Océan Nord à Bruxelles, le nouveau spectacle de Myriam Saduis aborde de front les deux scénarios dans une mise en scène en miroir qui interroge le regard que l’on pose sur les relations hommes/femmes aujourd’hui.