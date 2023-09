"Scènes de la vie conjugale" au Théâtre Océan Nord : un laboratoire de l’intime

Mais pourquoi se contenter d’inverser la distribution alors qu’on peut convoquer les outils du plateau pour troubler et titiller le regard bien plus profondément ? C’est là qu’entre en scène Myriam Saduis. Autrice, metteuse en scène, et pédagogue, Myriam Saduis propose aux étudiant·es de sa classe au Conservatoire de Liège un exercice visant à complexifier la binarité de la proposition de Levi.

Que raconterait ce même texte s’il était interprété par une distribution plus mouvante, plus troublante, plus surprenante ? Myriam Saduis se saisit à son tour de son scalpel pour diriger sa bande de jeunes acteur·trices et, convaincue du potentiel scénique, les embarque dans son propre laboratoire de l’intime.

C’est parti : au sol une maison de poupée ; sur leurs deux pieds ou sur leurs quatre chaises, cinq comédien·nes – Nicolas Arancibia, Marion Eudes, Mathilde Marsan, Laure Valentinelli, Yoann Zimmer – se prêtent au jeu des variations. Quelques tables et accessoires et, au fond de plateau, un écran où défilent les instantanés – de Marie-Françoise Plissart – de la vie du couple et de ses deux filles.

D’emblée, le ton est donné : le couple, c’est l’ennui. Peut-être pas le couple en général, peut-être pas tous les couples, mais bien celui du couple alpha qu’on va décortiquer sur scène. Le personnage de la femme déclare aux avocats médusés qu’elle veut rompre pour cause d’ennui. L’ennui de quoi ? De ce qui la ronge, de ce qui l’enserre, de sa vie, de son couple et de sa famille qu’elle aime et qui la tuent… Quel serait le sens de la vie pour celle/celui qui la subit ?

À cette question existentielle, le sexe est attribué. Pourquoi parlerions-nous toujours des relations hommes-femmes et non des relations femmes-hommes ? Voici l’"autre sexe" qui entre en jeu. Et aux spectateur·ices d’être emmené·es dans les tourbillons de pensées que provoquent les situations.