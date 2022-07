Scène insolite en Suède : un arbitre fauche un attaquant dans la surface de réparation et l’envoie au tapis

Scène insolite dans le championnat suédois. Alors que la majorité des clubs de football préparent la saison prochaine, les équipes suédoises ont déjà repris la compétition depuis le mois d’avril. Ce dimanche, Varbergs BoIS FC et l’IFK Värnamo s’affrontaient à l’occasion de la 12e journée de championnat. Un match lors duquel l’arbitre s’est mis en évidence malgré lui…

Le score est de 3 à 0 pour les locaux, Eliton Junior, déjà buteur, se présente seul face au gardien adverse pour tenter de planter un doublé. Le portier, solide sur ses appuis, prend finalement le meilleur sur le Brésilien. Le ballon atterrit alors entre Albin Winbo, milieu de terrain suédois des locaux, et un joueur de l’IFK Värnamo. Alors que Winbo court vers la balle, l’arbitre arrive à toute vitesse et fauche le joueur local qui se retrouve au tapis. Un tacle qui valait bien un carton et un penalty !