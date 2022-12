Scène incroyable : Angel Di Maria fond en larmes après son but contre la France

Quelle image incroyable. Angel Di Maria, titulaire ce dimanche après-midi à l’occasion de la finale de la Coupe du monde, a craqué après avoir inscrit le deuxième but argentin face à une équipe de France inexistante.

Il n’avait joué que huit petites minutes depuis le début des huitièmes de finale. Pour affronter les Bleus, son sélectionneur, Lionel Scaloni, a décidé de lui faire confiance. Et il a eu raison. Alors que le score est déjà de 1-0 en faveur de l’Albiceleste, Messi, auteur du premier but sur penalty (23'), lance Mac Allister en profondeur. En bout de course, le joueur de Brighton voit Di Maria sur la gauche et le sert très intelligemment. "El Fideo", esseulé, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets d’Hugo Lloris (2-0, 36'). Le break est fait pour l’Argentine. Revenu de nulle part, Di Maria ne peut retenir ses larmes.