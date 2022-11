Scène improbable lors du match Angleterre – USA : McKennie prend la chasuble d’un photographe pour une serviette

La rencontre entre l’Angleterre et les États-Unis, comptant pour la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2022, n’aura pas tenu toutes ses promesses. Au bout de l’ennui, Anglais et Américains se sont quittés sur un partage (0-0) qui convenait visiblement aux deux équipes. Si le spectacle n’était pas au rendez-vous, on a néanmoins assisté à une scène… surprenante.

En seconde période, Weston McKennie, joueur de la Juventus et homme à tout faire à de la Team USA, s’est essuyé les mains sur la chasuble d’un photographe avant d’effectuer une rentrée en touche. Un geste qui a choqué de nombreux internautes mais pas la personne concernée puisque le photographe, surpris dans un premier temps, a ensuite souri au milieu de terrain.